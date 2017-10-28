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Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением правительства Испании, выступил с обращением, в котором призвал каталонцев к "демократическому сопротивлению" внешнему управлению в регионе.

В обращении Пучдемон прямо не признал отставки своего правительства и заявил, что действия Мадрида противоречат волеизъявлению каталонцев, передает meduza.io, Интерфакс.

Это было первое выступление Пучдемона после провозглашения независимости Каталонии и последовавшего за ним решения Мадрида ввести в стране внешнее управление.

По информации агентства EFE, каталонское правительство планирует начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.

Редактор: Ирина Киреева

испаниякаталония


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