Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением правительства Испании, выступил с обращением, в котором призвал каталонцев к "демократическому сопротивлению" внешнему управлению в регионе.

В обращении Пучдемон прямо не признал отставки своего правительства и заявил, что действия Мадрида противоречат волеизъявлению каталонцев, передает meduza.io, Интерфакс.

Это было первое выступление Пучдемона после провозглашения независимости Каталонии и последовавшего за ним решения Мадрида ввести в стране внешнее управление.

По информации агентства EFE, каталонское правительство планирует начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.