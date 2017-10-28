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Судьба Каталонии разделила мнения в парламентской фракции EKRE ({{commentsTotal}})

За рубежом
Мартин Хельме (справа) и Яак Мадисон.
Мартин Хельме (справа) и Яак Мадисон. Автор: Мартин Дремлюга/ERR
За рубежом

Глава парламентской фракции консерваторов Мартин Хельме заявил в соцмедиа, что поддерживает независимость Каталонии. Его соратник по фракции Яак Мадисон считает, что государство должно действовать на основе конституции.

Хельме написал в соцмедиа, что раньше он был довольно безразличен, так как не был уверен, что каталонцы и их политическая элита сами серьезно относятся к отделению от Испании, передает ERR Uudised. Теперь Хельме стало понятно, что руководство Каталонии бескомпромиссно настроено на независимость и ясно, что у них для этого есть устойчивая поддержка большого количества людей.

"Никто не занимается политическим позированием в ситуации, когда испанское правительство угрожает членам регионального правительства и депутатам парламента 30-летним тюремным заключением за государственную измену, а также имея дело с кровопролитием на улицах и серьезными экономическими последствиями", – отметил депутат Рийгикогу от EKRE.

По мнению Хельме, независимость Каталонии неизбежна. Также неизбежны попытки правительства Испании силой это предотвратить.

"Полиция там больше не справляется, остается только военное вмешательство. По сути это означает оккупацию в одном из регионов одного из европейских государств", – спрогнозировал он эскалацию ситуации.

Если каталонцы показывают, что готовы нести потери, жертвуя экономикой, свободой и кровью, то они показали, что заслуживают своего государства, отмтеил он.

По его мнению, в такой ситуации невозможно сказать, что целостность Испании и конституция важнее, чем право на самоопределение народа. Эстонское правительство ни в коем случае не должно придерживаться официальной риторики Евросоюза, которая исходит из имперской неприязни к пробуждению народа, подчеркнул Хельме.

"Надо выбрать сторону. Я поддерживаю независимость Каталонии, поскольку ясно, что подавление воли народа возможно только методами, которые, как нам постоянно твердят, не соответствуют либеральным ценностям XXI века", – сказал Хельме.

Мадисон: государство должно действовать в соответствии с конституцией

Входящий в ту же фракцию Яак Мадисон, возглавляющий парламентскую комиссию по делам ЕС, придерживается противоположного мнения.

"Кажется, единственное, чего достигла Каталония – потеряла свою автономность. Государство должно действовать на основании конституции, то же относится к Испании", – написал Мадисон в соцмедиа.

Редактор: Ирина Киреева

каталония испания


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