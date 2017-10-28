Из-за аварии парома пассажиров на остров Прангли перевозит почтовый катер

В субботу из-за аварии на пассажирском пароме Wrango сообщение с островом Прангли обслуживает почтовый катер Helge.

В субботу из-за технических неполадок на пароме Wrango в 17 часов из Келназе в Леппнеэме и в 18:30 из Леппнеэме в Келназе отправляется почтовый катер Helge, сообщил на своем сайте оператор линии Kihnu Veeteed. Таким образом, автомобили перевозить не будут.

Информация о воскресных рейсах выяснится к 11 часам в воскресенье. Компания просит следить за информацией на официальном сайте.