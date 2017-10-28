Опрос: менее 30% каталонцев выступают за независимость от Испании

Идею независимости Каталонии от Испании в настоящее время поддерживают лишь 29% жителей этого автономного сообщества, свидетельствуют опубликованные в субботу на сайте газеты El Pais результаты опроса компании Metroscopia.

Кроме того, 46% участников опроса заявили, что выступают за сохранение Каталонии в составе Испании при условии предоставления каталонским властям дополнительных полномочий. 19% респондентов заявили, что Каталония должна остаться в составе Испании на нынешних условиях. Остальные участники опроса затруднились ответить, передает Интерфакс.

Согласно полученным результатам, лишь 19% жителей Каталонии ощущают себя исключительно каталонцами. 76% ответили, что считают себя одновременно каталонцами и испанцами, 3% завили, что их следует считать исключительно испанцами.

В опросе, проведенном по телефону, приняли участие 500 человек.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Накануне депутаты парламента Каталонии проголосовали за провозглашение независимости от Испании. Мадрид вслед за этим решением отстранил от работы женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил региональный парламент.

В субботу власти Испании опубликовали распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. Однако, как сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, отстраненные власти Каталонии планируют попытаться продолжить работу.