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В Греции задержан подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой ({{commentsTotal}})

За рубежом
Машина Лукаса Пападимоса.
Машина Лукаса Пападимоса. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Греческая полиция задержала подозреваемого в покушении на бывшего премьер-министра страны Лукаса Пападимоса. 29-летний подозреваемый был известен полиции своим участием в вооруженном анархистском подполье.

Пападимос получил ранения средней тяжести в результате взрыва в Афинах 25 мая 2017 года. В бронированном автомобиле, в котором находился экс-глава правительства страны, взорвалась бомба, спрятанная в письмо, сообщает греческая полиция. В результате взрыва легкие ранения получил и шофер политика, передает dw.com.

Полиция считает, что подозреваемый был участником анархистской группы "Заговор огненных ячеек" и отправил письмо с взрывным устройством не только Пападимосу, но и, например, бывшему министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Письмо было обезврежено в министерстве и не дошло до политика. В то же время от предположительно посланного анархистами письма получила ранение сотрудница Международного валютного фонда (МВФ) в Париже.

Лукас Пападимос долгое время был главой греческого эмиссионного банка, прежде чем занять пост вице-президента Европейского Центробанка (ЕЦБ). На пике экономического кризиса в Греции в 2011 году он возглавил правительство страны и находился во главе кабинета до 2012 года. Вольфганга Шойбле многие в Греции считали главным представителем международных кредиторов, ответственных за снижение уровня жизни в стране.

Редактор: Ирина Киреева

письма со взрывчаткойпападимос


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