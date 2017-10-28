В Греции задержан подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой

Пападимос получил ранения средней тяжести в результате взрыва в Афинах 25 мая 2017 года. В бронированном автомобиле, в котором находился экс-глава правительства страны, взорвалась бомба, спрятанная в письмо, сообщает греческая полиция. В результате взрыва легкие ранения получил и шофер политика, передает dw.com.

Полиция считает, что подозреваемый был участником анархистской группы "Заговор огненных ячеек" и отправил письмо с взрывным устройством не только Пападимосу, но и, например, бывшему министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Письмо было обезврежено в министерстве и не дошло до политика. В то же время от предположительно посланного анархистами письма получила ранение сотрудница Международного валютного фонда (МВФ) в Париже.

Лукас Пападимос долгое время был главой греческого эмиссионного банка, прежде чем занять пост вице-президента Европейского Центробанка (ЕЦБ). На пике экономического кризиса в Греции в 2011 году он возглавил правительство страны и находился во главе кабинета до 2012 года. Вольфганга Шойбле многие в Греции считали главным представителем международных кредиторов, ответственных за снижение уровня жизни в стране.