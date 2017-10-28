Гости из стран Восточного партнерства посетили предприятия Ида-Вирумаа

В Эстонии на этой неделе проходит бизнес-форум, призванный укрепить сотрудничество между ЕС и странами Восточного партнерства. В субботу участники форума посетили регионы Эстонии, где им показывали самые успешные эстонские предприятия, передает "Актуальная камера".

Концерн VKG, Силламяэский порт, промпарки Северо-Востока и система пограничного контроля "GoSwift" стали предметом интереса делегации участников бизнес-форума во время выезда в Ида-Вирумаа. Гости из стран Восточного партнерства – Армении, Молдовы, Беларуси – знакомились с возможностями эстонских предприятий. В первую очередь их интересовали возможности межграничного бизнеса.

"В ходе форума мы пытаемся свести влияние политики к минимуму, выводя на передний план интересы бизнеса и экономики. Я считаю, что в существующих условиях политика не должна занимать центральное место", – считает руководитель проектов Центра Восточного сотрудничества Херол Марьяк.

Бизнесменов особенно привлекает опыт Эстонии в развитии сферы цифровых услуг.

"Мы видим возможность выхода на европейский рынок через этот регион. Он притягивает тем, что здесь говорят на русском языке. Кроме того, не будет проблем в налоговом формате и каких-то других вещах", – отметил предприниматель из Республики Беларусь Андрей Нерпин.

За минувшие дни бизнес-форума прошло свыше 500 деловых встреч и переговоров.