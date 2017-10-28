Тянак на авторалли в Уэльсе занимает третье место

Отт Тянак по состоянию на вечер субботы занимает третье место на предпоследнем этапе чемпионата мира по авторалли в Уэльсе.

В субботу автогонщикам пришлось соревноваться не только друг с другом, но и с непогодой, передает "Актуальная камера". Дождь размыл гравийные и грунтовые дороги, трасса стала скользкой и опасной. В таких условиях эстонский автогонщик чувствовал себя не очень комфортно. Сегодня он лишь на одном из скоростных отрезков попал в тройку лучших и опустился со второго на третье место в общем зачете этапа. От лидера, партнера по команде "М-спорт", британца Эльфина Эванса Тянак отстает уже более чем на 1 минуту. На второй позиции располагается бельгиец Тьерри Невилль. Он опережает Тянака на 14,8 секунды.

Вечером автогонщики выступят еще на двух допах, а победители этого ралли определятся в воскресенье днем.