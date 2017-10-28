Актуальная камера 28.10.2017 (20:00)

В субботу из-за аварии на пассажирском пароме Wrango сообщение с островом Прангли обслуживает почтовый катер Helge.
Ни водитель служебной машины премьер-министра Юри Ратаса, ни водитель машины, врезавшейся в автомобиль премьер-министра, не будут давать объяснения по поводу аварии в полиции. Решением вопроса виновности будут заниматься страховые фирмы.
Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.
Министр культуры Индрек Саар объявил первые туры подачи конкурсных заявок в области музыки на 2018 год. Всего в рамках конкурсов в области музыки будет распределено 1 119 000 евро.
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