В воскресенье ветрено, +1..+6

Ночью будет облачно. Временами пройдет дождь, на востоке Эстонии с мокрым снегом. На материковой части ветер переменный 2-7 м/с, на островах и западном побережье северо-западный порывами до 15 м/с. Утром на островах и западном побережье ветер усилится, возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью – от 0 до +3, на островах и западном побережье – до +6 градусов.



Днем будет облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 5-11 м/с, на островах и западном побережье порывами до 23 м/с. Температура воздуха – от +1 до +6 градусов.