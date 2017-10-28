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Таллиннская "Флора" стала чемпионом Эстонии по футболу ({{commentsTotal}})

Спорт
"Флора" в 11-й раз стала чемпионом Эстонии Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Футболисты таллиннской "Флоры" за тур до финиша обеспечили чемпионский титул. В родных стенах подопечные Арно Пайперса одолели тартускую "Таммеку" со счетом 2:0 и стали недосягаемыми для идущей второй "Левадии".

На восьмой минуте Брент Леписту вывел хозяев вперед, а в середине второго тайма Йоонас Тамм удвоил преимущество.

В других субботних матчах 35-го тура "Инфонет" на выезде разгромил "Вапрус" (4:1), "Пайде" в гостях расправился с силламяэским "Калевом" (3:1), а "Нымме Калью" на чужом поле был сильнее вильяндиского "Тулевика" - 3:1.

Напомним, что вчера "Левадия" на выезде сыграла по нулям с нарвским "Трансом".

Положение команд перед последним туром: 1. "Флора" 89 очков, 2. "Левадия" 83, 3. "Нымме Калью" 75, 4. "Инфонет" 64, 5. "Транс" 45, 6. "Таммека" 36, 7. "Калев" Силламяэ 36, 8. "Пайде" 35, 9. "Тулевик" 25, 10. "Вапрус" 8.

За тур до финиша обладатели всех мест, кроме с шестого по восьмое, уже известны.

"Флора" в 11-й раз завоевала чемпионский титул.

Ранее зелено-белые становились чемпионами в сезонах 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2013 и 2015. "Флора" является самой титулованной командой в Эстонии. На счету "Левадии" девять чемпионств.

Редактор: Виктор Сольц

флоратаммека


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