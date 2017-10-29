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За пост мэра Нарвы будут бороться Тармо Таммисте и Катри Райк ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
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Горсобрание выберет нового мэра Нарвы 1 ноября.
Горсобрание выберет нового мэра Нарвы 1 ноября. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

В следующую среду, 1 ноября, пройдут выборы мэра Нарвы. Правящая в городе Центристская партия намерена оставить на этом посту действующего главу администрации Тармо Таммисте. Кандидатом от оппозиции станет ректор Академии МВД Катри Райк.

Также депутаты на своей сессии 1 ноября создадут постоянные комисии городского собрания, выберут их председателей и заместителей. Еще один вопрос повестки дня заседания - выборы члена ревизионной комиссии.

Напомним, на состоявшихся 15 октября местных выборах Центристская партия получила 23 места в Нарвском горсобрании, а избирательный союз "Наша Нарва" - восемь.

Тармо Таммисте был мэром Нарвы в период 2002-2013 годов. Он вновь вступил в эту должность в 2015 году.

Редактор: Сергей Михайлов

нарвановый мэр


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