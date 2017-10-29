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ФОТО: "Флора" стала 11-кратным чемпионом Эстонии по футболу ({{commentsTotal}})

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Фото: Таллиннская "Флора" стала 11-кратным чемпионом Эстонии по футболу. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Таллиннская "Флора" стала чемпионом Эстонии по футболу в 11-й раз в истории клуба.

Очередной титул был завоеван досрочно - за один тур до завершения чемпионата.

В родных стенах подопечные Арно Пайперса одолели тартускую "Таммеку" со счетом 2:0 и стали недосягаемыми для идущей второй "Левадии".

Положение команд перед последним туром: 1. "Флора" 89 очков, 2. "Левадия" 83, 3. "Нымме Калью" 75, 4. "Инфонет" 64, 5. "Транс" 45, 6. "Таммека" 36, 7. "Калев" Силламяэ 36, 8. "Пайде" 35, 9. "Тулевик" 25, 10. "Вапрус" 8.

За тур до финиша обладатели всех мест, кроме с шестого по восьмое, уже известны.

Редактор: Сергей Михайлов

чемпионат эстонии по футболу"флора"флора - чемпион!


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