В объективе "АК+": сексуальные домогательства, реакция на "Матильду", шпажистка Ирина Эмбрих ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 29 октября.
В программе:
Сексуальные домогательства, гендерное неравенство и уязвимая роль женщины в сегодняшнем мире. Меняется ли ситуация к лучшему - в репортаже Евгении Волохонской.
"Матильда" - реакция общественности, провокация или искусство? В сюжете Антона Алексеева.
Знакомство с Ириной Эмбрих. С титулованной шпажисткой беседует Сергей Михайлов.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.