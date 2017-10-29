В Палдиски до смерти избили мужчину: 19-летний обвиняемый предстанет перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 19-летнего Кирилла Копейкина обвиняют в жестоком убийстве мужчины. Преступление было совершено в мае этого года в Палдиски.

Из материалов уголовного дела следует, что 26 мая этого года между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт в квартире на улице Раэ в Палдиски. Для разрешения ссоры мужчины вышли на улицу, где Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове. Тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами.

Пострадавшего доставили в больницу, где 6 июля он скончался.

"Обвиняемый с разрешения суда находится под стражей. Ранее он наказывался в уголовном порядке за кражи", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

Предварительное заседание по этому делу пройдет в Харьюском уездном суде во вторник, 31 октября.