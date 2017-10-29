ФОТО: в Таллинне открылась выставка изданий Библии на эстонском языке

В воскресенье, 29 октября, в Яановской церкви Таллинна, отмечающей свое 150-летие, открылась выставка изданий Библии на эстонском языке.

Экспозиция составлена на основе подаренной приходу этой церкви коллекции Энна Яанисоо, занимавшегося в том числе реставрацией библий и молитвенников, передает "Раэпресс".

Поскольку его коллекция очень обширна, то выставленные экспонаты будут время от времени сменяться другими, что позволит продемонстрировать все собрание.

Перевод Библии на эстонский язык стал одним из поворотных моментов в истории эстонского народа - он вошел в число народов, обладающих письменностью. Событие это положило начало быстрому распространению грамотности, привело к формированию единого эстонского языка.

В 1686 году Библия, точнее, Евангелие, было переведено и издано на южно-эстонском наречии, а в 1715 - на северо-эстонском.

Полностью Библия была издана в 1739 году на северо-эстонском наречии, легшим впоследствии в основу литературного языка.