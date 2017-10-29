Выборы мэра Кохтла-Ярве скорее всего пройдут на безальтернативной основе

В следующую среду, 1 ноября, Кохтла-Ярвеское городское собрание выберет мэра самоуправления. Победившая на выборах Центристская партия планирует оставить на посту градоначальника Людмилу Янченко.

Об этом в воскресенье, 29 октября, корреспонденту портала сообщил заместитель председателя городского собрания Владимир Эвве, баллотировавшийся по списку центристов.

"Фракция Центристской партии в горсобрании выдвинет кандидатом в мэры Людмилу Янченко", - сказал Эвве.

Оппозиционный депутат Эдуард Одинец сказал, что возглавляемая им фракция социал-демократов бороться за пост мэра не планирует.

"Уже в предвыборной программе мы предлагали избирать мэра путем публичного конкурса", - объяснил он.

"То, что выборы мэра пройдут на безальтернативной основе - это не очень хорошо. Но с учетом расстановки сил в горсобрании я не вижу смысла выдвигать свою кандидатуру. Скорее всего, и не буду", - сказал реформист Виталий Бородин, который, вероятно, сохранит за собой пост вице-мэра Кохтла-Ярве.

На состоявшихся 15 октября выборах Центристская партия получила в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест из 25. Пять мандатов досталось социал-демократам, лидер которых Эдуард Одинец показал лучший результат в личном зачете - его поддержали 700 избирателей.

Реформисты, которых на выбор вывел Виталий Бородин, получили два мандата.

Людмила Янченко стала мэром Кохтла-Ярве 28 сентября 2016 года. Это произошло после того, как свой пост покинул предыдущий градоначальник Евгений Соловьев, окончательно признанный виновным в коррупции.