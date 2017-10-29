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Тянак стал шестым на "Ралли Великобритании", Ожье защитил титул чемпиона мира ({{commentsTotal}})

Спорт
Отт Тянак уверенно провел первую половину дистанции, но утратил позиции и финишировал шестым.
Отт Тянак уверенно провел первую половину дистанции, но утратил позиции и финишировал шестым. Автор: Action Images/Scanpix
Спорт

В Уэльсе в воскресенье завершился предпоследний этап чемпионата мира по авторалли. Его победителем стал британский гонщик M-Sport Элфин Эванс. Его эстонский партнер по команде Отт Тянак финишировал шестым.

Вторым на "Ралли Великобритании" стал  бельгиец Тьерри Невилль, выступающий за команду Hyundai, третьим - француз Себастьян Ожье, вместе с Эвансом и Тянаком выступающий за M-Sport.

Благодаря своему третьему месту в Уэльсе 33-летний француз досрочно стал чемпионом мира, выиграв титул пятый год подряд.  Предыдущие четыре раза он  побеждал в составе заводской команды Volkswagen, а теперь помог M-Sport выиграть и Кубок конструкторов.

Отт Тянак по итогам этапа в Уэльсе опустился в общем зачете со второго места на третье. Вторую строчку теперь занимает Тьерри Невилль.

Заключительный этап чемпионата мира по авторалли в середине ноября пройдет в Австралии.

Редактор: Сергей Михайлов

wrcотт тянаксебастьян ожье


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