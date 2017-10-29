Поезда Нарва-Таллинн и Таллинн-Москва переходят на зимнее расписание

В связи с переходом Эстонии на зимнее время с понедельника, 30 октября, изменится расписание международного пассажирского поезда Таллинн – Санкт-Петербург – Москва. Внутри страны по новому расписанию уже с воскресенья ходят поезда Elron.

На железнодорожном маршруте Москва-Таллинн новое зимнее расписание начнет действовать вечером в воскресенье. Из Москвы поезд отправляется в 22:15 и прибывает в Таллинн на Балтийский вокзал в 12:35 на следующий день.

Маршрут Таллинн-Москва переходит на зимнее расписание с 30 октября. С этого дня поезд отправляется с Балтийского вокзала в Таллинне в 16:10, прибывает в Нарву в 18:33, и в Москву в 9:40 на следующее утро (по местному времени).

Начиная с воскресенья, 29 октября, изменения произошли и в расписании движения поездов Elron как в восточном, западном, юго-восточном, так и юго-западном направлении. Самое значительное изменение касается вечернего рейса № 227 Нарва-Таллинн, который теперь отправляется более чем на час позже, стартуя из Нарвы в 19:32 (прежде - 18:18).