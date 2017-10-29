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Наставник "Флоры" определится со своим будущем после завершения сезона ({{commentsTotal}})

Спорт
Арно Пайперс привел
Арно Пайперс привел "Флору" к очередному чемпионскому титулу. Автор: ERR Sport
Спорт

Нидерландский главный тренер таллиннской "Флоры" Арно Пайперс пока не знает, останется ли он на этом посту в новом сезоне.

Об этом специалист, под руководством которого "Флора" накануне досрочно стала чемпионом Эстонии по футболу, рассказал в интервью Postimees.

По его словам, пока он не разговаривал с руководством "Флоры" на тему возможного продления контракта.

Он добавил, что для начала надо сыграть последний матч чемпионата против "Левадии", а уже после этого можно будет думать о будущем.

Арно Пайперс сказал, что инициатива о продолжении сотрудничества должна исходить со стороны клуба. По словам тренера, ему важно думать и о своей личной жизни - в Нидерландах живет его мать, которая нуждается в его поддержке.

Пайперс возглавил "Флору" в январе, подписав с клубом однолетний контракт.

Ранее специалист тренировал "Флору" с ноября 2000 по сентябрь 2004 года. В этот период "Флора" трижды выигрывала чемпионский титул. 

Редактор: Сергей Михайлов

флорапайперс


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