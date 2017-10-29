ФОТО: сотни тысяч противников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны

В воскресенье противники отделения Каталонии вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в акции в поддержку единства Испании.

Испанские власти уверяют, что в марше принимает участие около 1 миллиона человек, передает Би-би-си.

Участники акции вышли на улицы города с флагами Испании и Евросоюза, у многих в руках - воздушные шары с изображением флагов Евросоюза, Испании, а также Саньеры в форме сердца.

Многие из протестующих призывают власти страны отправить в тюрьму отстраненного от власти лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Пресс-секретарь правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что, несмотря на смещение со своего поста, лидер сепаратистов имеет полное право оставаться в политике.

Масштабный политический кризис в Испании начался, после того как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.

Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. При этом опросы общественного мнения показывают, что более половины из 5,3 млн зарегистрированных в Каталонии избирателей, не хотят отделения от Испании.