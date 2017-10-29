Эстонские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Берне ({{commentsTotal}})
Эстонские шпажисты Стен Прийнитс, Юри Сальм и Пеэтер Турнау заняли девятое место в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию, который в воскресенье завершился в швейцарском Берне.
В первом круге подопечные Игоря Чикинева победили команду Гонконга - 45:31, а затем уступили серебряным призером Олимпиады в Бразилии, сборной Италии - 36:41.
Далее сборная Эстонии смогла победить Израиль - 42:41, Германию - 45:40 и Венгрию - 44:38, что позволило нашей команде занять итоговое девятое место.
Победителем этапа стала команда Южной Кореи, в финале обыгравшая Россию со счетом 45:39. Бронзовые медали завоевали японские спортсмены, победившие итальянцев - 18:15.
Победителем швейцарского этапа Кубка мира в индивидуальном зачете стал южнокореец Пак Сан Юн, в финале Пак обыгравший украинца Богдана Никишина со счетом 15:8. Бронзовыми призерами стали ещё два представителя Украины - Игорь Рейзлин и Владимир Станкевич.
Лучшим из эстонских шпажистов в индивидуальном турнире оказался Пеэтер Турнау - 72-е место.
Редактор: Сергей Михайлов