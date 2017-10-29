rus.err.ee

Эстонские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Берне ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Чикинев, Пеэтер Турнау, Юри Сальм и Стен Прийнитс.
Игорь Чикинев, Пеэтер Турнау, Юри Сальм и Стен Прийнитс. Автор: Augusto Bizzi
Спорт

Эстонские шпажисты Стен Прийнитс, Юри Сальм и Пеэтер Турнау заняли девятое место в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию, который в воскресенье завершился в швейцарском Берне.

В первом круге подопечные Игоря Чикинева победили команду Гонконга - 45:31, а затем уступили серебряным призером Олимпиады в Бразилии, сборной Италии - 36:41.

Далее сборная Эстонии смогла победить Израиль - 42:41, Германию - 45:40 и Венгрию - 44:38, что позволило нашей команде занять итоговое девятое место.

Победителем этапа стала команда Южной Кореи, в финале обыгравшая Россию со счетом 45:39. Бронзовые медали завоевали японские спортсмены, победившие итальянцев - 18:15.

Победителем швейцарского этапа Кубка мира в индивидуальном зачете стал южнокореец Пак Сан Юн, в финале Пак обыгравший украинца Богдана Никишина со счетом 15:8. Бронзовыми призерами стали ещё два представителя Украины - Игорь Рейзлин и Владимир Станкевич.

Лучшим из эстонских шпажистов в индивидуальном турнире оказался Пеэтер Турнау - 72-е место.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Центристы надеются на Государственный суд.

Точка в споре между Центристской партией и фотографом будет поставлена в конце ноября

В понедельник, 30 октября, Государственный суд в порядке письменного производства рассмотрит кассационные жалобы участников спора между Центристской партией и фотографом Джилл Гринберг. Фотограф хочет отсудить у политической силы 57 500 евро, партия требует отклонить ее иск.

коалиции в таллинне не будет
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Автомобиль премьер-министра Юрия Ратаса попал в ДТП 25 октября.

Виновника аварии с машиной премьер-министра выяснят страховщики

Ни водитель служебной машины премьер-министра Юри Ратаса, ни водитель машины, врезавшейся в автомобиль премьер-министра, не будут давать объяснения по поводу аварии в полиции. Решением вопроса виновности будут заниматься страховые фирмы.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

ЭКОНОМИКА
26.10

ЕЦБ вдвое урежет программу покупки активов

26.10

Nordea собирается сократить по всему миру до 6000 работников

26.10

Профсоюзы и работодатели Эстонии подписали договор о повышении "минималки" до 500 евро

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

25.10

Впервые за последние пять лет рост минимальной зарплаты составит менее 7%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
18:59

Эстонские шпажисты стали девятыми на этапе Кубка мира в Берне

18:25

ФОТО: сотни тысяч противников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны

17:57

Норвежские спасатели нашли обломки российского вертолета у Шпицбергена

17:56

Наставник "Флоры" определится со своим будущем после завершения сезона

17:39

Ушел из жизни актер Аарне Юкскюла

16:58

Поезда Нарва-Таллинн и Таллинн-Москва переходят на зимнее расписание

16:34

Тянак стал шестым на "Ралли Великобритании", Ожье защитил титул чемпиона мира

15:33

Выборы мэра Кохтла-Ярве скорее всего пройдут на безальтернативной основе

14:49

Точка в споре между Центристской партией и фотографом будет поставлена в конце ноября

13:44

ФОТО: в Таллинне открылась выставка изданий Библии на эстонском языке

13:23

В Палдиски до смерти избили мужчину: 19-летний обвиняемый предстанет перед судом

12:26

При пожаре на Хийумаа погиб пожилой мужчина

12:08

Эстония перешла на зимнее время

11:55

В объективе "АК+": сексуальные домогательства, реакция на "Матильду", шпажистка Ирина Эмбрих

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: