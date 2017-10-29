Пакоста: молодые русскоязычные женщины чувствуют себя уязвимее эстонок

За последние недели в Эстонии разгорелось сразу несколько скандалов с сексуальной подоплёкой - здесь и история со сводничеством в модельном бизнесе, и конечно же малайзийское турне экс-премьера Таави Рыйваса, передает в воскресенье, 29 октября, аналитическая программа телеканала ETV+

Не обошла пресса вниманием и голливудский скандал с участием легендарного продюсера и последующую кампанию "Ми ту - Я тоже" - в рамках которой женщины по всему миру признаются, что тоже становились объектами сексуальных домогательств. "Наши маленькие Харви Вайнштейны" - так называется статья журналиста Postimees Николая Караева.

"Мы по-прежнему живем во вполне патриархальной, пацанско-паханской, чуть припорошенной представлениями о правах человека реальности, и те, кто считает, что женщины должны молчать о насилии, неправы," - пишет Караев.

Такого же мнения придерживается актриса и телеведущая Татьяна Космынина. В нашем обществе превалирует культура изнасилования, считает она.

"Любые сообщения об изнасилованиях сопровождаются сальными едкими смешными комментариями, остракизму подвергается скорее жертва, а не преступник. Ну, преступник, понятно, к нему мы относимся со снисхождением, - не смог стерпеть, не смог себя сдержать - жертва то его спровоцировала, сама виновата", - рассуждает ведущая новостей ETV+, актриса Русского театра Татьяна Космынина.

Журналист Postimees Марианна Тарасенко подчеркивает, что ни в коем случае не оправдывает насилие, но при этом рассуждает так: "Если сама дама домогательствам не рада и воспитана соответствующим образом, то в большинстве случаев она эти домогательства может пресечь тем или иным способом - ну, дамы знают. ... Другое дело, что проказливой даме иногда хочется домогающегося слегка подразнить, что, впрочем, в ряде случаев вполне допустимо и вовсе не означает, что на даму надо кидаться".

"Надела мини-юбку - сама виновата, очень частая реакция в нашем обществе, где, к сожалению, женщина рассматривается не как субъект, а как объект", - говорит автор сюжета Евгения Волохонская.

"Мы пребываем в заблуждении, что все в этом мире происходит по справедливости. То есть надела мини-юбку - получила сексуальное домогательство. Но это не так, дело в том, что по справедливости в этом мире ничего не происходит. И жертвой может стать кто угодно - и я в своей шапке и в длинной закрытой кофте и любая монашка, и пожилая женщина. А пьяная девушка в мини-юбке может, наоборот, не стать жертвой. Ты можешь стать жертвой просто потому, что ты женщина и ты слабее чисто физически. Вот есть в тебе твои 48 килограммов и ты уже потенциальная жертва и неважно, как ты одета", - считает Татьяна Космынина.

Курица не птица - женщина не человек. Невзирая на весь околопрогрессивный флер, женщина у нас до сих пор является как-будто существом второго сорта. Причем, что интересно - в русскоязычной общине этот стереотип даже более популярен, чем у эстонцев, говорит Евгения Волохонская.

"Молодые русскоязычные женщины чувствуют себя гораздо более уязвимыми, чем молодые эстонки. С чем это связано - мы не можем сказать наверняка. Возможно, они действительно чаще подвергаются физическому насилию или это связано с мироощущением, окружающая среда сама по себе кажется им враждебной и пугающей. Я слабее физически, я не осмеливаюсь за себя постоять, меня могу неправильно понять, я должна быть тихой девочкой, которая заранее со всем согласна. Менталитет не выдается в придачу к национальности, но может быть это связано с тем, что в русскоязычных семьях и школах больше подчеркиваются традиционные роли мужчины и женщины", - полагает уполномоченный по гендерному равноправию Лийза-Ли Пакоста.

Причем выражается это и на работе, где женщинам вроде как можно платить меньше, в быту и так далее.

"Сегодняшнее общество, к сожалению, продолжает жить во власти гендерных стереотипов. И мы привычно делим наши роли в быту на мужские и женские, поэтому нередко получается так, что отработав наравне с мужчиной полный рабочий день, женщина возвращается домой и начинает заниматься, что называется женскими делами - и не потому, что ей так хочется, а потому, что она обязана - она ведь женщина", - говорит журналист ERR Евгения Волохонская.

Дизайнер Оксана Тандит считает, впрочем, что ситуация потихоньку меняется.

"Вы знаете, мне кажется, что сегодня можно уже наблюдать и обратную тенденцию, когда женщина диктует права, женщина отобрала у мужчины все ключевые ролевые ниточки. Правда, она не аргументирует это тем, что вот я женщина, и это поэтому происходит. Нам это даже в голову не приходит. Мне кажется, что здесь главное баланс. И главное уважение", - говорит Тандит.

Времена действительно меняются, и даже то, что жертвы домогательств уже перестают воспринимать их как должное и неизбежное - большой шаг вперед, считает Евгения Волхонская, отмечая, что тысячи и тысячи женщин признаются в социальных сетях, что они тоже становились объектами социальных домогательств и не желают больше об этом молчать.

"Я думаю, что женщины наконец-то могут осмелиться говорить о том, что у них болит, о том, что они были ранены, даже если это произошло 20 или 30 или 50 лет назад. Это неважно. Если она помнит об этом до сих пор, значит она должна об этом рассказать", - говорит актриса Татьяна Космынина.

"Очень большое влияние оказывает школа и домашнее воспитание. И если нормы, полученные в школе и дома, подразумевают, что хорошая девочка спокойна, ни во что не вмешивается, ни с чем не спорит и безоговорочно выполняет все распоряжения, то это в свою очередь означает то, что мы воспитываем наших девочек легкодоступными объектами для сексуальных домогательств и многие из них гораздо легче становятся жертвами насилия", - считает уполномоченный по гендерному равноправию Лийза-Ли Пакоста.

"Мне кажется, можно было бы начать с уроков психологии, возможно, в школе, где рассказывают, кто есть кто, вот именно о равенстве полов, такой отдельный урок, что мужчина от женщины ничем не отличается. Только тем, что возможно - возможно - он сильнее физически, а вообще-то мы все одинаковы - мы равны перед богом, перед обществом, перед людьми. И вот этот момент, его просто нельзя забывать. Надо постоянно деткам говорить с самого детства, что нет разницы, что мы все можем стать лидерами, мы все можем стать президентами. Мы можем все, если захотим", - говорит дизайнер Оксана Тандит.