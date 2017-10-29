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Ирина Эмбрих мечтает об олимпийской медали ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Шпажистка Ирина Эмбрих восстанавливается после травмы руки и уже в декабре надеется принять участие в этапе Кубке мира в Катаре. А на ближайшие годы цель более серьезная - попасть на Олимпиаду, которая в 2020 году пройдет в Токио.

Сегодня шпажистка Ирина Эмбрих - одна из самых титулованных спортсменок Эстонии. К 37 годам она завоевала 11 медалей чемпионатов мира и Европы, успешно выступала на Универсиаде, выигрывала этапы Кубка мира, и, конечно, ни один раз побеждала на внутриэстонских соревнованиях, передает в воскресенье, 29 октября, "Актуальная камера+".

А ведь всех этих медалей, регалий и достижений могло бы и не быть - в 15-летнем возрасте Ирина Эмбрих чуть было не ушла из фехтования. Перед чемпионатом мира среди кадетов ей пообещали место в команде сборной Эстонии. Сказали - если выступишь лучше основной соперницы, то на соревнования едешь ты. Ирина свою задачу выполнила, но на мир так и не поехала. Разочарование было велико. Ходить на тренировки она перестала. Дома говорила, что идет в зал, а сама отправлялась в гости к подругам. Вмешался в ситуацию ее первый тренер Самуил Каминский.

"Да - тот момент был не самый приятный в моей жизни. Но что делать. Все мы делаем ошибки, особенно в детстве и подростковом возрасте. Помню, пришла домой, побеседовала с мамой и она говорит - зайди ка в большую комнату. И тут я уже напряглась, чувствую, что что-то не так. Захожу в комнату, а там сидит мой тренер. Говорит - ну, рассказывай, у кого ты выиграла, как тренировки проходят", - вспоминает Ирина Эмбрих.

После этого Ирина тренировки уже не прогуливала. Упорная работа в зале стала приносить свои плоды - в коллекции спортсменки стало появляться все больше медалей. 

"Медали - они стимулируют. Если есть результат, значит появляется возможность тренироваться на хорошем уровне. Это и поездки, и лагеря. Одно вытекает из другого, поэтому сложно сказать, что было бы, если бы не было медалей. У нас же долгий период был без медалей. Было тяжело. Денег не было. Но мы старались и в конце концом добились того, чего хотели", - говорит Эмбрих.

Сколько сегодня медалей в коллекции Ирины Эмбрих  - уже и не счесть. Но одна - серебряная с чемпионата мира 2006 года - занимает в сердце особое место.

"Я тогда вернулась в большой спорт после рождения ребенка. И, наверное, не уделяла столько времени семье, сколько ей обычно уделяют мамы. Поэтому та медаль была очень для меня важна. С ее помощью удалось закрыть все неприятные моменты, связанные с отъездами из дома", - рассказывает шпажистка.

"Сам погибай, а товарища выручай". "Один за всех и все за одного" - эти жизненные девизы очень актуальны для Ирины Эмбрих, которая в командном зачете побеждала чаще, чем в индивидуальном.

"Мне было комфортно себя чувствовать в команде, мне очень нравились с самого начала командные поединки. Тренер мне всегда говорил, что за команду надо бороться, мол, в личных соревнованиях ты можешь выступать как хочешь, но в команде ты должна отдавать все", - говорит спортсменка.

Около 10 лет назад Ирина Эмбрих говорила, что на улицах ее не узнают. На сегодняшний день эта ситуация уже изменилась.

"Интерес, конечно, вырос. И на улицах тоже стали узнавать. Желают успеха. Любому спортсмену очень приятно, когда твои результаты оценивают не только Олимпийским комитетом, но и простыми гражданами нашей страны", - говорит Эмбрих.

Сейчас Ирина Эмбрих восстанавливается после травмы руки и уже в декабре надеется принять участие в этапе Кубке мира в Катаре. А на ближайшие годы цель более серьезная - попасть на Олимпиаду, которая в 2020 году пройдет в Токио. И, кто знает, может быть там даже удастся завоевать медаль.

"Если думать про спорт, то медаль с олимпийских игр стала бы очень приятным бонусом за столько лет работы. Но на Олимпиаду еще надо попасть. Надо к этому стремиться и делать для этого очень много", - заключает Ирина Эмбрих.

Редактор: Сергей Михайлов

ирина эмбрих


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