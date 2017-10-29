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Протоиерей: если бы Николай II согрешил с Матильдой, то его отлучили бы от причастия ({{commentsTotal}})

АК+
Антон Алексеев, корреспондент ERR в Москве
АК+

На этой неделе на экраны вышел фильм российского режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающий о любовной связи императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала яростные протесты православных активистов, с точки зрения которых фильм оскорбляет чувства верующих.

Когда три года назад режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам фильма "Матильда", он вряд ли ожидал, что история любви наследника престола и балерины вызовет столь громкую кампанию протеста, передает в воскресенье, 29 октября, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера+".

"Проблема в том, что фильм лжет. Нет ни одного доказательства того, что между наследником престола Николаем Александровичем и балериной Кшесинской была интимная связь. Смотрите, если наследник действительно совершал этот блудный грех, он не должен был бы стать царем, он должен был бы быть отлучен от причастия", - говорит протоиерей Всеволод Чаплин.

Однако Русская православная церковь, канонизировав в двухтысячном году Николая II, сделала важную оговорку.

"В официальном постановлении говорилось, что его царское достоинство никак здесь не учитывается, что в его жизни в качестве царя никаких оснований для канонизации нет. Но после отречения, после ареста он проводил очень скромную жизнь, он был со своей семьей, был несправедливо убит со своей семьей - вот это мы почитаем. Но это никому неинтересно. И поэтому те, кто его всерьез почитает, почитают его как царя-мученика, который искупил своей кровью всю Россию, и которого убили злые либералы, евреи и все прочие", - отмечает филолог и библеист Андрей Десницкий.

Создатели фильма в глазах почитателей последнего императора оказались сообщниками его убийц, а против такого врага, очевидно, все средства хороши, говорит автор сюжета, московский корреспондент ERR Антон Алексеев.

Он напоминает, что в августе неизвестные православные экстремисты попытались поджечь кинотеатр в Екатеринбурге, где висела афиша "Матильды", а через неделю - машину нанятого создателями фильма адвоката. Официальным лидером недовольных стала бывшая прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Чтобы не допустить фильм не экраны, она направила более сорока запросов в генеральную прокуратуру. Когда же фильм получил прокатное удостоверение министерства культуры, госпожа Поклонская обратилась к генеральному прокурору лично.

"От имени десятков тысяч граждан России обращаюсь лично к вам - внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда" и признания самого фильма провокационным, экстремистским материалом", - цитирует "АК+" Поклонскую

Однако власть фильм запрещать не стала. И православные консерваторы, кажется автору сюжета, знают, почему. 

"Царь изображен типичным представителем современных российских элит. Он изображен как как бы "свой". С одной стороны - политический деятель, с другой стороны - мелкий блудник с примитивным мышлением и примитивным поведением. Я боюсь, что некоторые наши власть имущие узнали в нем кого-то похожего на себя и сказали: "Ну да, это же нормально, надо это показать! Это же наш парень, свой, такой же как мы!»", - говорит протоиерей Всеволод Чаплин.

Вся дискуссия о фильме свелась в итоге к вопросу: спал или не спал будущий святой с балериной?

"Коронация Николая II  была, авария с царским поездом была, история любви была. Поэтому основные вехи - они правильные. А все, что происходит в деталях - никакой историк не скажет вам, было это или не было. Конечно, доля фантазии в нашем фильме есть", - отвечает режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель.

"Мне доводилось читать ее дневник. Там напрямую, конечно, в таком юридическом ключе эти вещи не фиксируются, но то, что с их фигурами увязывали такое понятие как "романтические отношения" (уж во что они выливались - это другой вопрос) - это, конечно, было", - говорит директор исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

Другой вопрос - оскорбляют ли чувства верующих такие "романтические отношения" святого и балерины?

"Вот есть канонизированный святой. Этот фильм рассказывает, что в молодости у него была любимая женщина, но потом он женился на другой, и как мы знаем из истории, был ей верен, был прекрасным семьянином. Что в этом такого? Это обычная житейская история, которая ничего плохого на самом деле о нем не говорит", - рассуждает Андрей Десницкий.

Премьера картины прошла без инцидентов, хотя исполнители главных ролей - немецкий актер Ларс Эдингер и его коллега из Польши Михалина Ольшанска - в Россию не приехали.

"Вот к чему привели все эти протесты - нормальные люди, которые уважительно относятся к России, боятся сюда приехать", - сетует Алексей Учитель.

Наталья Поклонская, несмотря на выход картины в прокат, оставлять борьбу с врагами православия не собирается.

"Сегодня они безуспешно пытаются подточить фундамент самобытной России - веру. Но наша любовь к Родине и вера дает такие силы, перед которыми никакая "Матильда" с Учителем рядом не стояли", - говорит Поклонская.

За первые два дня фильм собрал в прокате почти миллион евро - при бюджете в двадцать два миллиона.

Редактор: Сергей Михайлов

учитель"матильда"алексеевпоклонская


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