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Управлять Тарту будут реформисты и центристы: коалиционное соглашение подписано ({{commentsTotal}})

Эстония
Руководить мэрией Тарту продолжит Урмас Клаас.
Руководить мэрией Тарту продолжит Урмас Клаас. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Реформисты и центристы в воскресенье, 29 октября, заключили в Тарту коалиционный договор.

На двоих у партнеров в горсобрании 27 из 49 депутатских мест, передает "Актуальная камера".

Коалиционные переговоры состоялись и с социал-демократами, но, по словам реформистов, точек соприкосновения с центристами больше. 

Кроме того, Партия реформ и Центристская партия заключили договор о сотрудничестве с избирательным союзом "За Тарту", который получил два мандата в горсобрании.

Редактор: Сергей Михайлов

тартукоалиция


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