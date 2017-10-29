Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

В Москве завершается Российская неделя моды. Среди многочисленных модельеров и дизайнеров, представивших московской публике свои коллекции, был и уроженец Эстонии Марк Сирык, который обвинялся в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 29 октября, сообщила новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Сегодня единственные массовые мероприятия, в которых участвует Марк Сирык - это модные показы. В Москве он представил сумку своей работы из кожи и дерева.

После того, как Сирык был оправдан по делу об организации массовых беспорядков в апреле 2007-го, он поступил в Санкт-Петербургский университет на факультет социологии, но социологом так и не стал.

"В итоге я просто понял, что я хочу создавать вещи которые будут служить людям долго и качественно", - рассказывает Марк Сирык.

Содержащаяся в последнем ежегоднике КаПо информация о том, что Марк Сирык в составе международной делегации ездил в Сирию и встречался с Башаром Асадом, по словам самого Марка, несколько устарела.

"На самом деле эта поездка состоялась в 2009 или в 2011 году. У нас была делегация, и мы просто как международные наблюдатели ездили, наблюдали, что происходит. Нам хотелось вообще узнать ситуацию в той стране", - сказал Сирык.

Сейчас Марк со своей командой старается превратить свой модный бренд "Студио Март" в прибыльный бизнес.

"Я думаю, что в ближайшем будущем мы заявим о себе как о большом бренде. Я очень хочу, чтобы о вещах, которые я создаю, говорили: "О, это же сделал Марк, это же самые качественные вещи! Самые классные вещи, которые производят эффект «WOW!", - рассказал Сирык.

С Дмитрием Линтером, Максимом Ревой и Димитрием Кленским, которые вместе с ним обвинялись в организации беспорядков в Таллинне в апреле 2007 года, Марк контактов не поддерживает.

"На самом деле мы разошлись совершенно по разные стороны. Я не знаю, чем занимаются эти ребята, но я надеюсь, что у них все хорошо, и что их жизнь сложилась", - сказал Сирык.

На вопрос, сложилась ли его собственная жизнь, Марк Сирык ответил так: "Я счастлив. Мне нравится то, чем я занимаюсь".