"Актуальная камера +" 29.10.2017 (20:00)

Реформисты и центристы в воскресенье, 29 октября, заключили в Тарту коалиционный договор.
Ни водитель служебной машины премьер-министра Юри Ратаса, ни водитель машины, врезавшейся в автомобиль премьер-министра, не будут давать объяснения по поводу аварии в полиции. Решением вопроса виновности будут заниматься страховые фирмы.
Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.
В воскресенье, 29 октября, после тяжелой болезни на 81-м году жизни скончался эстонский актер театра и кино Аарне Юкскюла.