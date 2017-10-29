Рекомендации "АК+": куда пойти с 30 октября по 5 ноября

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Культура
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное.
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное. Автор: ERR
Культура

В воскресенье, 29 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

В среду, 1 ноября, в Доме братства черноголовых пройдет фортепианный вечер Наили Сариповой.

В четверг, 2 ноября, любителей более острых ощущений ждут в нарвском клубе "Женева", где  выступит известный репер Слава КПСС, он же Гнойный.

А до воскресенья, 5 ноября, по всей Эстонии проходит межмузейный фестиваль "Открытые игровые пространства". 

Редактор: Сергей Михайлов

куда пойтианонс культурных событий


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