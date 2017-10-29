В понедельник в Эстонии будет дождливо и ветрено

Ночью будет облачно. Временами - дождь или мокрый снег. В континентальной части усилится северо-западный и северный ветер от 7 до 12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье до 17, а порой и до 24 м/с. Температура воздуха от 0 до +3, на островах до +5 градусов.

Днем в понедельник облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Северный и северо-западный ветер не сбавит оборотов: от 7 до 12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье от 12 до 17, и порывы до 24 м/с. Температура воздуха от 1 до 5 тепла.