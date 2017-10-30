Баскетболисты "ТЛУ/Калев" взяли верх над командой ТТУ

Свою вторую победу в чемпионате Эстонии по баскетболу одержала команда "ТЛУ/Калев".

Накануне вечером в гостевом матче регулярного первенства против соперников из Таллиннского технического университета (ТТУ) баскетболисты "ТЛУ/Калева" были сильнее со счетом 82:75, передают утренние новости ETV+.

Самым результативным в составе победителей стал сербский легионер Джордже Джелетович, набравший 18 очков.

С двумя победами при трех поражениях "ТЛУ/Калев" занимает четвертое место в турнирной таблице. ТТУ, выигравший один матч и проигравший три встречи, идет на шестой строчке.