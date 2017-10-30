Со следующего года работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

С 1 января 2018 года работодатели смогут ходатайствовать в кассе по безработице о пособии для предоставления опыта работы несовершеннолетним в возрасте от 13 до 16 лет. Размер пособия составит 30% от брутто-зарплаты принимаемого на работу несовершеннолетнего и всего в бюджете следующего года на эти нужды запланировано 3,87 миллионов евро. Подробнее об этом рассказывает специалист по коммуникации кассы по безработице Екатерина Калиничева: