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Центристская партия отказалась от идеи введения в Тарту бесплатного транспорта ({{commentsTotal}})

Эстония
Управлять Тарту будут реформисты и центристы.
Управлять Тарту будут реформисты и центристы. Автор: ERR
Эстония

Заключившая в Тарту коалиционное соглашение с выигравшей местные выборы Партии реформ Центристская партия отказалась от нескольких своих обещаний - например, идеи введения в городе бесплатного общественного транспорта.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили утренние новости ETV+, напомнив, что накануне представители двух политических сил подписали коалиционное соглашение, в котором закреплены основные положения об управлении студенческой столицей на ближайшие четыре года.

Реформисты получат посты мэра и трех вице-мэров. Центристам достанутся место председателя горсобрания и два вице-мэрских кресла. 

Руководить мэрией Тарту продолжит реформист Урмас Клаас, а центрист Ааду Муст, вероятно, станет новым председателем городского собрания.

В коалиционное соглашение вошли практически все предвыборные обещания Партии реформ, а центристам пришлось отказаться от нескольких обещаний - например, бесплатного общественного транспорта и бесплатного школьного питания.

Редактор: Сергей Михайлов

тартукоалиция


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