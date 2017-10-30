ФОТО: британец Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

В гонке Гран-при Мексики 32-летний британец финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", передает ТАСС.

Победителем гонки в Мексике стал стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим - его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари".

В личном зачете Хэмилтон набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, - 262.

По количеству титулов Хэмилтон сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали только аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).