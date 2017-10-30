Из-за шторма Linda Line отменила рейсы между Таллинном и Хельсинки

Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, отменила все рейсы, назначенные на понедельник, 30 октября.

По сообщению компании, решение принято в связи с плохими погодными условиями на море.

Движение судов предприятия прервалось еще в воскресенье вечером, когда были отменены рейсы в 19 часов из Таллинна и в 21 час из Хельсинки.

Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.

Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.