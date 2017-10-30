Возняцки стала третьей ракеткой мира, позиции Контавейт не изменились

Датчанка Каролин Возняцки, ставшая победительницей итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA), поднялась с шестого на третье место в мировом рейтинге.

Обновленная версия рейтинга WTA была опубликована в понедельник, 30 октября. Лидерство в нем сохранила румынка Симона Халеп, на втором месте осталась испанка Гарбинье Мугуруса. Занимавшая третью строчку представительница Чехии Каролина Плишкова опустилась на четвертое место, а украинка Элина Свитолина откатилась с четвертой строчки на шестую.

Датчанка Каролин Возняцки, в свое время носившая титул первой ракетки мира, поднялась на третье место в мировом рейтинге. Это произошло за счет ее успеха в финале итогового турнира WTA, где она победила пятую ракетку мира, американку Винус Уильямс - 6:4, 6:4.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в свежем рейтинге WTA осталась на 34-й строчке, вторая ракетка страны Кайа Канепи опустилась со 105-го на 106-е место.