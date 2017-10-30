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Политики из парламентов ЕС обсудят в Таллинне финансовые вопросы ({{commentsTotal}})

Эстония
Саммит ЕС в
Саммит ЕС в "Котле культуры". Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

В понедельник и вторник в столичном "Котле культуры" соберутся политики парламентов государств-членов ЕС и Европейского парламента, чтобы обсудить вопросы, связанные с финансами, бюджетом и экономикой.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Рийгикогу Ремо Холсмера, который будет руководить конференцией, политики обсудят перспективы развития экономического и валютного союза ЕС, передает пресс-служба эстонского парламента.

"Необходимо обсудить, каким будет бюджет ЕС после выхода Великобритании, – сказал Холсмер. – Сегодня еще не ясно, как изменится многолетняя бюджетная стратегия ЕС. Тем важнее сейчас проанализировать разные сценарии".

Холсмер отметил, что конференция также посвящена обмену опытом. Поэтому у Эстонии появится возможность рассказать европейским коллегам о наших ИТ-решениях в сфере налогов, благодаря которым мы входим в число лучших в ЕС по эффективности сбора налогов. По словам Холсмера, настало время обсудить перенятие более строгих бюджетных правил фискального соглашения в право ЕС.

Конференция позволит национальным парламентам обменяться информацией и лучшими практиками, чтобы укрепить межпарламентское сотрудничество и обеспечить демократическую ответственность за управление экономикой и бюджетом ЕС.

Межпарламентскую конференцию о стабильности, координировании экономики и управлении ЕС, которая пройдет в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза, откроет спикер Рийгикогу Эйки Нестор. С докладами выступят комиссары Европейской комиссии Валдис Домбровскис и Гюнтер Г. Эттингер, президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров, заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Мари Кивиниеми.

Конференция – открытая. За прямой трансляцией можно следить на сайте parleu2017.ee. Там же можно ознакомиться с программой.

Редактор: Сергей Михайлов



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