В Таллинне водитель сбил нетрезвого пешехода и покинул место ДТП

Накануне вечером на улице Мяннику в Таллинне автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия. По данным властей, пострадавший был нетрезв и переходил дорогу в неположенном месте.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в 17:13 у здания по адресу Мяннику теэ 104В, где переходившего дорогу 32-летнего мужчину сбил автомобиль, ни марка, ни личность водителя которого до сих пор не установлены.

Автомобиль, которым предположительно управляла женщина, покинул место происшествия. Пострадавшего пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

Очевидцев происшествия полиция просит позвонить по номеру 6 123 000 или связаться по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.