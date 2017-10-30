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В Лондоне на улице найдена флешка с данными о маршрутах поездок королевы ({{commentsTotal}})

За рубежом
Королева Британии Елизавета II.
Королева Британии Елизавета II. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
За рубежом

Лондонский аэропорт Хитроу начал масштабное расследование после утечки секретной информации о маршрутах следования британской королевы Елизаветы II, членов правительства Великобритании и иностранных делегаций при пользовании этой международной воздушной гаванью.

Как сообщила британская газета The Sunday Mirror, USB-флеш-накопитель с 76 электронными папками, содержащими карты, видео и текстовые файлы был найден на улице в Лондоне, передает dw.com.

Подобравший его мужчина подключил носитель к компьютеру в библиотеке. Осознав, что в его распоряжении – ценная информация, он обратился к сотрудникам редакции The Sunday Mirror. Как отмечает издание, документы общим объемом в 2,5 гигабайта не были зашифрованы, для доступа к ним даже не требовался пароль.

На флешке была сохранена информация о работе полицейских патрулей, охраняющих аэропорт на случай возможных террористических атак, о местах установки камер видеонаблюдения, путях эвакуации на маршруте следования аэроэкспересса Heathrow Express.

В настоящий момент правоохранительные органы и сотрудники службы охраны Хитроу пытаются установить, стала ли утечка столь большого объема данных результатом случайности или же соответствующие файлы были скопированы умышленно.

За текущий год в Великобритании были совершены пять терактов, в результате которых погибли 35 человек. Четырежды целью террористов становился Лондон и один раз – Манчестер.

Редактор: Ирина Киреева

лондонхитроукоролева елизавета


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