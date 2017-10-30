rus.err.ee

Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг.
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг. Автор: Союз тенниса Эстонии
Спорт

Сильнейшие теннисисты Эстонии Владимир Иванов и Юрген Зопп улучшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 30 октября, Зопп поднялся на одну строчку и занимает теперь 179-е место.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов переместился вверх на пять позиций и занимает 508-е место.

В тысячу лучших теннисистов планеты входит и 19-летний игрок сборной Эстонии Кеннет Райсма, занимающий 728-е место. За неделю он поднялся на шесть строчек.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов

владимир ивановюрген зоппatp


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

ЭКОНОМИКА
27.10

Концерн Stockmann в III квартале получил чистый убыток в 150 млн евро

26.10

ЕЦБ вдвое урежет программу покупки активов

26.10

Nordea собирается сократить по всему миру до 6000 работников

26.10

Профсоюзы и работодатели Эстонии подписали договор о повышении "минималки" до 500 евро

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
10:51

В Кохтла-Ярве два депутата отказались от своих мандатов

10:24

Виза в Египет для серопаспортников оформляется 10 недель

10:20

За пост председателя горсобрания Силламяэ будут бороться Елена Коршунова и Олег Култаев

10:14

Сообщение с островом Хийумаа нарушено: паром Leiger сломался, Tiiu не смог пришвартоваться

09:41

В Лондоне на улице найдена флешка с данными о маршрутах поездок королевы

09:41

Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP

09:36

В Таллинне водитель сбил нетрезвого пешехода и покинул место ДТП

09:14

Политики из парламентов ЕС обсудят в Таллинне финансовые вопросы

08:58

Возняцки стала третьей ракеткой мира, позиции Контавейт не изменились

08:47

Из-за шторма Linda Line отменила рейсы между Таллинном и Хельсинки

08:36

СМИ: в Швеции бывшего министра финансов Эстонии подозревают в педофилии

08:19

ФОТО: британец Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

08:05

Центристская партия отказалась от идеи введения в Тарту бесплатного транспорта

07:59

Со следующего года работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: