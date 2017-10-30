Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP

Сильнейшие теннисисты Эстонии Владимир Иванов и Юрген Зопп улучшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 30 октября, Зопп поднялся на одну строчку и занимает теперь 179-е место.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов переместился вверх на пять позиций и занимает 508-е место.

В тысячу лучших теннисистов планеты входит и 19-летний игрок сборной Эстонии Кеннет Райсма, занимающий 728-е место. За неделю он поднялся на шесть строчек.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).