Сообщение с островом Хийумаа нарушено: паром Leiger сломался, Tiiu не смог пришвартоваться

Утром в понедельник было нарушено паромное сообщение с Хийумаа, так как паром Leiger по техническим причинам не вышел на маршрут из Рохукюла, помешав тем самым швартовке парома Tiiu.

Паром Tiiu вышел из Хельтермаа утром, но не смог пришвартоваться в Рохукюла, так как там был Leiger. Тогда Tiiu развернулся обратно в Хийумаа.

Руководитель отдела коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро сказала ERR, что в Рохукюла только один причал, который может принять новый паром, но поскольку Leiger не отчалил, то второму парому не оставалось ничего иного, как отвезти пассажиров обратно.

Техническая неисправность Leiger, по словам Арро, связана с двигателем.

Замещающий паром Regula, который мог бы пришвартоваться в Рохукюла на другом причале, находится в порту Хельтермаа и на нем нет команды, чтобы приступить к обслуживанию пассажиров.