За пост председателя горсобрания Силламяэ будут бороться Елена Коршунова и Олег Култаев

Первое заседание Силламяэского городского собрания нового созыва состоится 31 октября. Депутаты будут выбирать председателя законодательного органа и его заместителей. Выигравшая выборы Центристская партия планирует оставить на посту главы горсобрания Елену Коршунову, кандидатом от оппозиции станет Олег Култаев.

"Фракция Центристской партии выдвинет кандидатом в председатели городского собрания Елену Коршунову", - сказал в понедельник корреспонденту rus.err.ee депутат-центрист Валерий Абрамович.

"Наша фракция обсудила этот вопрос и решила, что кандидатом на пост председателя горсобрания стану я", - сказал прошедший в Силламяэское горсобрание в списке избирательного союза Сависаара Олег Култаев.

На заседании 31 октября депутаты также примут отставку городской управы Силламяэ.

На выборах в Силламяэское горсобрание Центристская партия одержала уверенную победу, получив 15 мандатов из 21. Шесть мандатов досталось избирательному союзу Сависаара. Кандидат от этого списка Олег Култаев одержал победу в личном зачете - его поддержали 511 избирателей.

Лидер списка Центристской партии, председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова показала на выборах второй результат - 491 голос.