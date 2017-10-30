В сентябре стало известно о том, что обладателям серых паспортов необходимо предварительно оформить визу для поездки в Египет в посольстве страны в Хельсинки. О том, как обладателю серого паспорта получить визу, службе новостей "Радио 4" рассказала директор туристического агентства "Rio reisid" Екатерина Мейнерт.

"На сегодняшний день визу в Египет лицам с серым паспортом и видом на жительство в Эстонии возможно получить только заранее в посольстве Египта в Хельсинки. Срок оформления приблизительно 10 недель. Клиент может сам напрямую обратиться в консульство Египта и подать документы или сделать это через турагентство", – сказала Мейнерт, добавив, что стоимость в среднем составляет 75-80 евро.

Для ходатайства о визе необходимо предоставить заполненную анкету на английском языке, две цветных фотографии, паспорт, копию ID-карты с двух сторон.

Как правило, 8 недель необходимы для сканирования всех документов и отправления их в консулат для рассмотрения. По истечении 8 недель приходит ответ. В случае положительного ответа необходимо отвезти паспорт в консульство, чтобы в него вклеили визу. На это пойдет еще две недели.