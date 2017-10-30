В Кохтла-Ярве два депутата отказались от своих мандатов ({{commentsTotal}})
Прошедшие в городское собрание Кохтла-Ярве по списку Центристской партии Тийт Лиллеметс и Юлле Лепассаар отказались от своих депутатских мандатов, решив продолжить работу чиновниками в составе мэрии.
Согласно решению городской избирательной комиссии, вместо Лиллеметса замещающим депутатом зарегистрирован Заур Аббассов.
Юлле Лепассаар в законодательном органе заменил Марк Федоров.
В составе городской управы Лиллеметс и Лепасаар работают помощниками мэра.
Тийт Лиллеметс - приемный сын предпринимателя Николая Осипенко. На последних муниципальных выборах он получил в Кохтла-Ярве 372 голоса - четвертый результат в списке Центристской партии. Юлле Лепассаар заручилась поддержкой 231 избирателя.
На состоявшихся 15 октября выборах Центристская партия получила в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест из 25.
Редактор: Сергей Михайлов