В воскресенье в Мустамяэ семья отравилась угарным газом

В воскресенье в столичном районе Мустамяэ в квартире с газовым котлом из-за угарного газа почувствовали недомогание двое детей и их мать. Пострадавших доставили в больницу.

В воскресенье в 15:22 спасателям поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже дома на улице Энергия в результате работы газового котла плохо почувствовали себя годовалый мальчик, 14-летняя девочка и их 37-летняя мать. Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. Спасатели проветрили помещение.

Если дома установлено газовое оборудование, то спасатели рекомендуют установить в помещении датчик угарного газа. "Если люди в доме с газовым нагревателем воды после принятия душа или ванны чувствуют сонливость и тошноту, советуем проверить газовое оборудование с помощью эксперта. Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, он очень опасен и может убить человека или нанести серьезный вред здоровью. Точную информацию об утечках газа, а также инструкции и правила поведения можно получить в компании Eesti Gaas", – отметили спасатели.

В Спасательном департаменте напоминают, что с 1 января 2018 года в Эстонии станет обязательной установка датчиков угарного газа во всех жилых помещениях, в которых находится газовое оборудование, подключенное к дымовой трубе. Прежде всего, это касается газовых нагревателей воды.

Неделю назад, 22 октября, в Нымме произошел подобный случай. Из-за повышенной концентрации угарного газа в квартире с газовым бойлером в больницу отправили семью из двух взрослых и двух детей.