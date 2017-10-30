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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки предстанет перед судом ({{commentsTotal}})

Эстония
Преступление было совершено на берегу озера Вильянди.
Преступление было совершено на берегу озера Вильянди. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 22-летнего Тайро Поопуу обвиняют в изнасиловании и умышленном убийстве 17-летней девушки. Преступление было совершено в июне этого года в Вильянди.

Из материалов уголовного дела следует, что в полночь 10 июня этого года молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву и изнасиловал ее. В ходе изнасилования обвиняемый схватил девушку за горло и душил ее до тех пор, пока она не скончалась.

По оценке прокуратуры, тем самым молодой человек хотел облегчить совершение изнасилования, а затем и скрыть его.  

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марьи-Лийны Талимаа, убийство девушки потрясло всех жителей Вильянди и многих жителей Эстонии.

"Вне всякого сомнения речь идет о жестоком деянии, расследование которого было для нас приоритетным. Сегодня мы готовы приступить к изучению в суде собранных в ходе расследования доказательств", - сказала Талимаа.

"В ходе расследования мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. И теперь молодой человек предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве", - добавила прокурор.

Если суд признает Тайро Поопуу виновным в умышленном убийстве, он может быть приговорен к лишению свободы на срок от 8 до 20 лет, или к пожизненному тюремному заключению.

Предварительное заседание по этому делу пройдет в Тартуском уездном суде 10 ноября.

Редактор: Сергей Михайлов

убийство в вильянди


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