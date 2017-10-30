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Riga Fashion Week для детей: платья цвета мороженого и наряды для путешествий ({{commentsTotal}})

За рубежом
Aristocrat Kids
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Фото: Aristocrat Kids Автор: Марк Литвяков
За рубежом

На прошлой неделе в Риге состоялась 27-й праздник моды Riga Fashion Week. Особенно впечатляющими были показы брендов детской одежды - Aristocrat Kids и Paade Mode, в сказочных коллекциях которых преобладали итальянские кружева, мерцающие блестки и ткани цвета сливочного мороженого.

Riga Fashion Week в очередной раз порадовала публику показами двух ярких коллекций известных создателей детской моды из Латвии.

Модный бренд Aristocrat Kids представил свою новую коллекцию "Tale of Gelato" (в переводе с английского и итальянского "История мороженого"). В этой коллекции преобладают цвета сливочного мороженого, мерцающие пайетки, ткани ручной работы, бархатные детали и тончайшие кружева от известного во всем мире производителя Sophie Haleff.

Дополнили образы итальянские плетеные соломенные шляпки, декорированные цветами из мастики ручной работы.

 

Коллекции второго бренда детской одежды Paade Mode "Путевые заметки" характерны цвета теплых времен года, которые проявляются в выразительных узорах и фактурах тканей. Дизайнер гармонично сочетает цвета земли с акцентами ярких цветов и цвета металлик, а ткани Liberty, португальский хлопок, французский жаккард, изысканный лен, шифон и итальянские кружева с джинсовой тканью, изготовленной при использовании необычной технологии.

"Путевые заметки" украшает уникальная коллекция головных уборов художницы Бригитты Строде.

Редактор: Дина Малова

riga fashion weekrfwрижская неделя модыpaade modearistocrat kids


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