Elron повысил качество Wi-Fi в поездах

В текущем году Elron заменил во всех поездах базовые станции Wi-Fi и обеспечил в каждом поезде подключение к сетям передачи данных всех трех эстонских операторов мобильной связи.

В результате развития сети входящая скорость Wi-Fi в обычном классе поездов Elron возросла до 2 Мбит/с и исходящая скорость до 600 Кбит/с. В первом классе ограничений на входящую скорость интернета нет, а исходящая скорость достигает 1 Мбит/с.

"По статистике нынешнего года в часы пик подключением к Wi-Fi в день пользуется в среднем 8000 пассажиров, а по пятницам и воскресеньям в часы пик количество пользователей Wi-Fi превышает 10 000", – сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

Для обеспечения WiFi-подключения параллельно используется подключение к интернету всех операторов, и весь интернет-трафик делится между ними динамически. Это значит, что если зона покрытия одного оператора слаба, то пропорционально используется больше подключений других операторов с более сильным сигналом, пояснила Адамберг.

Кроме того Elron заменил во всех поездах базовые станции Wi-Fi. Теперь в каждом вагоне имеется своя базовая станция, которая подключена в поезде к центральному роутеру мобильной сети передачи данных.