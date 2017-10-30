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Союз композиторов Эстонии объявил конкурс на создание марша в честь столетия ЭР ({{commentsTotal}})

EV100
По случаю EV100 ищется автор нового марша.
По случаю EV100 ищется автор нового марша. Автор: Dukas Ju/Creative Commons
EV100

Союз композиторов Эстонии по случаю столетнего юбилея Эстонской Республики объявил конкурс на создание нового праздничного марша.

"Мы решили продлить сроки подачи заявок, чтобы этой уникальной возможностью могли воспользоваться как можно больше эстонских композиторов. Сочинение марша, безусловно, является интересным и вдохновляющим заданием", - говорит председатель союза Мярт-Матис Лилль.

Победный марш выберет международное жюри во главе с Неэме Ярви. В жюри также войдут Мярт-Матис Лилль (Союз композиторов Эстонии), Пеэтер Саан (Силы обороны Эстонии), Паси Люютикяйнен (Финляндия), Алекс Фриман (США), Вильо Ветик (Port Artur Grupp) и Кристьян Халлик (Эстонский государственный симфонический оркестр).

Cрок для подачи партитур - 24 ноября. Премьера марша состоится 24 февраля в исполнении Эстонского государственного симфонического оркестра.

Больше инфо на странице Союза композиторов. 

Редактор: Дина Малова

ev100маршстолетие эр


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