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В Нарве в пятый раз пройдет семинар памяти Сергея Исакова ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Профессор Сергей Исаков
Профессор Сергей Исаков Автор: Фото: Scanpix/"День за днем"
Ида-Вирумаа

В пятницу, 3 ноября, в Нарве состоится традиционный научный семинар, посвященный памяти профессора славянской филологии Тартуского университета Сергея Исакова.

Семинар, объединяющий исследователей эстонско-русских культурных связей, пройдет в Нарве уже в пятый раз. 

На семинаре состоится презентация книги "Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии (1918–1940). Из истории русского Зарубежья", работу над которой начал Сергей Исаков, а закончили его ученики и коллеги. 

В 2016 году Ассоциация книгоиздателей России признала "Хронику…" лучшей книгой русского зарубежного издательства.

Участники семинара, который пройдет в стенах Нарвского колледжа, представят доклады, посвященные изучению общественной и культурной жизни русской общины в прошлом и настоящем, исследованию эстонско-русских литературных и культурных контактов, истории создания учебников для школ с русским и эстонским языками обучения.

Родившийся в Нарве профессор Сергей Исаков был одним из любимых учеников легендарного семиотика Юрия Лотмана. Он внес огромный вклад в эстонскую науку и много сделал для развития русской культуры в Эстонии.

Из жизни ученый ушел в январе 2013-го года, но память о нем жива.

Редактор: Сергей Михайлов

сергей исаковсеминар в нарве


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