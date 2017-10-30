В Нарве в пятый раз пройдет семинар памяти Сергея Исакова

Семинар, объединяющий исследователей эстонско-русских культурных связей, пройдет в Нарве уже в пятый раз.

На семинаре состоится презентация книги "Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии (1918–1940). Из истории русского Зарубежья", работу над которой начал Сергей Исаков, а закончили его ученики и коллеги.

В 2016 году Ассоциация книгоиздателей России признала "Хронику…" лучшей книгой русского зарубежного издательства.

Участники семинара, который пройдет в стенах Нарвского колледжа, представят доклады, посвященные изучению общественной и культурной жизни русской общины в прошлом и настоящем, исследованию эстонско-русских литературных и культурных контактов, истории создания учебников для школ с русским и эстонским языками обучения.

Родившийся в Нарве профессор Сергей Исаков был одним из любимых учеников легендарного семиотика Юрия Лотмана. Он внес огромный вклад в эстонскую науку и много сделал для развития русской культуры в Эстонии.

Из жизни ученый ушел в январе 2013-го года, но память о нем жива.