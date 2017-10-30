В Тартумаа при погрузке бревен погиб рабочий ({{commentsTotal}})
В Тартуском уезде погиб рабочий, осуществлявший погрузку бревен - мужчина оказался зажат между трактором и бревном.
Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что трагический инцидент произошел в минувшую пятницу в волости Ныо.
Работавший на погрузке бревен 46-летний мужчина оказался зажат между трактором и бревном.
Прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось.
Редактор: Сергей Михайлов