В Тартумаа при погрузке бревен погиб рабочий

В Тартуском уезде погиб рабочий, осуществлявший погрузку бревен - мужчина оказался зажат между трактором и бревном.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что трагический инцидент произошел в минувшую пятницу в волости Ныо.

Работавший на погрузке бревен 46-летний мужчина оказался зажат между трактором и бревном.

Прибывшим на место спасателям спасти мужчину не удалось.